Три часа пожарные тушили пожар на улице Тидена в Петрозаводске

Пожарные несколько часов тушили пожар в Петрозаводске в минувшую субботу, 7 марта, сообщает МЧС по РК.

«В 20:48 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (12 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в бытовке по адресу: г. Петрозаводск, проезд Тидена у д.1. В 23:27 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.