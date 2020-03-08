08 марта 2020, 08:25
Пьяного водителя сотрудники ГИБДД поймали в Кондопоге
Нарушителю ПДД грозит крупный штраф и лишение прав на два года
Очередной пьяный водитель задержан сотрудниками ГИБДД в Карелии в минувшую субботу, 7 марта, сообщает Госавтоинспекция республики.
«В городе Кондопога сотрудники ГИБДД отстранили еще одного автолюбителя, который находился за рулем в состоянии опьянения, его автомобиль отправился на специализированную стоянку. Нарушителю за данное нарушение предстоит заплатить штраф 30000 рублей и стать на 1,5-2 года пешеходом. Делайте правильный выбор»,
– говорится в сообщение ведомства.
Вчера мы писали о том, что за сутки в Карелии были отстранены от управления три пьяных водителя, одним из которых оказалась автоледи.