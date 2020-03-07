В Кондопоге наряд ДПС накануне 8 марта задержал пьяную автоледи

Сегодня в Карелии три водителя были отстранены от управления транспортным средством, так как были пойманы пьяными за рулем, сообщает ГИБДД РК.

Сотрудники Госавтоинспекции Сегежи отстранили от управления автомобилями «Киа» и «Шкода», пьяных водителей 1990 и 1985 годов рождения.

В городе Кондопога сотрудники ДПС в 02.52 отстранили от управления автоледи, которая позволила себе накануне праздника сесть за руль в состоянии опьянения, ее автомобиль отправился на специализированную стоянку.

«Всем водителям за данное нарушение предстоит заплатить штраф 30000 рублей и стать на 1,5-2 года пешеходом. А ведь был выбор – алкоголь или автомобиль. Выбирайте разумно», – говорится в сообщении ГИБДД.