07 марта 2020, 12:30
Мужчина попал под колеса автомобиля в центре Петрозаводска
Авария с участием пешехода произошла на проспекте Ленина в Карельской столице
В ДТП в центре карельской столицы пострадал 55-летний мужчина, сообщает Госавтоинспекция Карелии. Автонаезд произошел на проспекте Ленина у дома №13 в 20:03.
«27-летний водитель, управляя автомобилем Лада Приора, совершил наезд на 55-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате происшествия пешеход получил травму, пострадавшему оказана медицинская помощь,» – говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в этот же день в Петрозаводске был сбит 9-летний мальчик. Подробнее об этом здесь.