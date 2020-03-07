Мужчина попал под колеса автомобиля в центре Петрозаводска

В ДТП в центре карельской столицы пострадал 55-летний мужчина, сообщает Госавтоинспекция Карелии. Автонаезд произошел на проспекте Ленина у дома №13 в 20:03.

«27-летний водитель, управляя автомобилем Лада Приора, совершил наезд на 55-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате происшествия пешеход получил травму, пострадавшему оказана медицинская помощь,» – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в этот же день в Петрозаводске был сбит 9-летний мальчик. Подробнее об этом здесь.