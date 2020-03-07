Автомобиль сбил девятилетнего мальчика в Петрозаводске

Ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске в минувшую пятницу, 6 марта. Автонаезд произошел на улице Гоголя у дома №22 в 15:37, сообщает Госавтоинспекция Карелии

«В 15:37 56-летний водитель, управляя автомобилем Форд Фиеста, не уступил дорогу и совершил наезд на 9 – летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травму, ему оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Момент ДТП зафиксировала камера «Сампо.Ру».