Вечный огонь погаснет в Петрозаводске на несколько часов

В четверг, 20 апреля, в Петрозаводске на время погаснет Вечный огонь. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, на мемориале в центре карельской столицы будут проводиться профилактические работы. Огонь будет отключен предположительно с 9 до 15 часов.

Напомним, 14 октября 2022 года Вечный огонь в Петрозаводске затушил несовершеннолетний. 16-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела о вандализме. // Фото МВД по РК