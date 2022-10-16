Вечный огонь в Петрозаводске затушил подросток

Полиция Петрозаводска установила подозреваемого в осквернении Вечного огня. Возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, инцидент произошел 14 октября. В полицию позвонил горожанин, который сообщил, что Вечный огонь не горит, а от мемориала отходит мужчина с канистрой в руках.

Стражи порядка выяснили, что этот человек не имел никакого отношения к происшествию. Оказалось, что Вечный огонь затушил подросток, приехавший на самокате. Полицейские выяснили, что самокат был взят в аренду в центре города. В дальнейшем был вычислен и сам нарушитель - им оказался 16-летний молодой человек. Мотив своего поступка объяснить он не смог.

Юноша стал фигурантом уголовного дела о вандализме. Ведется следствие. Фото: МВД по РК