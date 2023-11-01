Вечный огонь погас в Петрозаводске

Вечный огонь на мемориале в Петрозаводске погас. Об этом пишут горожане в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- Вечный огонь погас, сильно пахнет газом,

– сказано в сообщении, проиллюстрированном фотографией.

Почему пламя погасло, неизвестно. Но когда в мае Вечный огонь переводили со сжиженного газа на природный, власти Карелии уверяли, что он гораздо надежнее.

Трубу протяженностью 260 метров провели через Лососинку и Ямку, трубопровод газовики установили бесплатно. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте