Вечером в Петрозаводске на «зебре» сбили женщину

На Ключевском шоссе в Петрозаводске вечером 31 октября пострадала женщина. Ее сбил водитель иномарки, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Это произошло в 18:45 около дома № 4 на Ключевском шоссе. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Ее сбил 62-летний водитель на Volkswagen Amarok. Пострадавшую госпитализировали с травмами. По аварии сейчас проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии