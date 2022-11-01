01 ноября 2022, 09:50
Вечером в Петрозаводске на «зебре» сбили женщину
Пострадавшую в ДТП на пешеходном переходе госпитализировали
На Ключевском шоссе в Петрозаводске вечером 31 октября пострадала женщина. Ее сбил водитель иномарки, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
Это произошло в 18:45 около дома № 4 на Ключевском шоссе. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Ее сбил 62-летний водитель на Volkswagen Amarok. Пострадавшую госпитализировали с травмами. По аварии сейчас проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии