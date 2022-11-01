01 ноября 2022, 09:50
Происшествия

Вечером в Петрозаводске на «зебре» сбили женщину

Пострадавшую в ДТП на пешеходном переходе госпитализировали

На Ключевском шоссе в Петрозаводске вечером 31 октября пострадала женщина. Ее сбил водитель иномарки, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Это произошло в 18:45 около дома № 4 на Ключевском шоссе. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Ее сбил 62-летний водитель на Volkswagen Amarok. Пострадавшую госпитализировали с травмами. По аварии сейчас проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии

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ДТП