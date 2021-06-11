Вечерний автобус из Петрозаводска в Костомукшу не поедет 12 июня

Автовокзал отменил вечерний рейс автобуса из Петрозаводска в Костомукшу.

Автобус №528 должен был выехать 12 июня в 21:30. Однако рейс отменили по техническим причинам, предупреждает паблик автовокзала. Пассажирам принесли извинения за неудобства.

Ранее автовокзал изменил расписание междугородних и пригородных рейсов в связи с празднованием Дня России. (фото yandex.ru)