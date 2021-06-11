Некоторые жители Карелии временно останутся без телевидения и радио

В Карелии вновь временно прервется телерадиовещание. Перерывы с 14 по 20 июня запланированы в поселках Паданы, Лоухи, Софпорог, Кривой Порог, Лендеры, Шелтозеро, сообщили в радиотелевизионном передающем центре республики.

График:

С 14 по 20 июня 9:00 - 17:00 Паданы – перерывы возможны из-за кратковременного отключения электроэнергии.

15 июня

17:00-18:00 Лоухи - перерывы возможны из-за планового отключения электроэнергии;

22:00-23:59 Софпорог - отключение электроэнергии.

16 июня

00:00-06:00 Софпорог - отключение электроэнергии;

9:00-19:00 Лендеры - кратковременные отключение электроэнергии;

10:00-13:00 Софпорог РТРС-2 - проведения работ по замене передатчика.

10:00-17:00 Шелтозеро - монтаж оборудования.

17 июня

8:30-17:00 Кривой Порог - плановое отключение электроэнергии;

9:00-17:00 Паданы - кратковременные отключения электроэнергии;

9:00-19:00 Лендеры - кратковременные отключение электроэнергии;

10:00-17:00 Шелтозеро - монтаж оборудования;

22:00-24:00 Софпорог - плановое отключение электроэнергии.

18 июня

00:00-06:00 Софпорог – плановое отключение электроэнергии;

9:00-19:00 Лендеры - кратковременные отключение электроэнергии. (фото prodigtv.ru)