Некоторые жители Карелии временно останутся без телевидения и радио
В Карелии вновь временно прервется телерадиовещание. Перерывы с 14 по 20 июня запланированы в поселках Паданы, Лоухи, Софпорог, Кривой Порог, Лендеры, Шелтозеро, сообщили в радиотелевизионном передающем центре республики.
График:
С 14 по 20 июня 9:00 - 17:00 Паданы – перерывы возможны из-за кратковременного отключения электроэнергии.
15 июня
17:00-18:00 Лоухи - перерывы возможны из-за планового отключения электроэнергии;
22:00-23:59 Софпорог - отключение электроэнергии.
16 июня
00:00-06:00 Софпорог - отключение электроэнергии;
9:00-19:00 Лендеры - кратковременные отключение электроэнергии;
10:00-13:00 Софпорог РТРС-2 - проведения работ по замене передатчика.
10:00-17:00 Шелтозеро - монтаж оборудования.
17 июня
8:30-17:00 Кривой Порог - плановое отключение электроэнергии;
9:00-17:00 Паданы - кратковременные отключения электроэнергии;
9:00-19:00 Лендеры - кратковременные отключение электроэнергии;
10:00-17:00 Шелтозеро - монтаж оборудования;
22:00-24:00 Софпорог - плановое отключение электроэнергии.
18 июня
00:00-06:00 Софпорог – плановое отключение электроэнергии;
9:00-19:00 Лендеры - кратковременные отключение электроэнергии. (фото prodigtv.ru)