Расписание автобусов с автовокзала изменится из-за Дня России

Автовокзал Петрозаводска анонсировал изменения в междугородном и пригородном расписании, вызванные празднованием Дня России. Некоторые автобусные рейсы будут отменены, время выполнения других просто корректируется.

Например, 13 июня рейс № 527э «Петрозаводск - Сегежа экспресс» отправлением в 18:30 будет отменен.

14 июня также отменяют рейсы:

- № 534 «Петрозаводск - Лахденпохья», отправлением в 17:00;



- № 519 «Петрозаводск - Олонец», отправлением в 14:15;



- № 527Э «Петрозаводск - Сегежа экспресс», отправлением в 15:00;



- № 515 «Петрозаводск – Питкяранта», отправлением в 16:15.



14 июня вместо рейса №622 «Петрозаводск – Эссойла» отправлением в 17:00 будет выполняться рейс № 608 «Петрозаводск – Соддер», отправлением в 17:00;



Маршруты №604 «Петрозаводск - Верхние Важины» и №606 «Петрозаводск - Кинелахта/Савиново» будут выполняться не 13 июня (воскресенье), а 14 июня (понедельник);



Маршрут №607А «Петрозаводск - Малая Суна/Кудама» отправлением в 17:00 будет выполняться не 13 июня (воскресенье), а 14 июня (понедельник);



14 июня рейс №613К «Каскесручей - Петрозаводск/Кварцитный» будет отправляться из Каскесручья в 10:00.



14 июня отменяются рейсы:



- №125 «Петрозаводск - ММС», отправлением в 07:00;



- №137 «Петрозаводск - Шуя/ММС», отправлением в 08:00;



- №122 «Петрозаводск - Вилга», отправлением в 06:10;



- №123 «Петрозаводск - Святозеро», отправлением в 06:00;



- №101 «Петрозаводск - Лехнаволок», отправлением в 5:50.



Вводятся рейсы:



- №136 «Петрозаводск - Чална/Порожки», отправлением в 9:30 и 18:45;



- №106А «Петрозаводск - д. Падозеро/Кутижма», отправлением в 11:40;



- №136 «Петрозаводск - дачи Бесовец/Новая Вилга», отправлением в 8:10 и 17:30;



- №127 «Петрозаводск - Орзега», отправлением в 9:30, 13:15 и 18:45.



Вместо рейса №128 «Петрозаводск - Кончезеро» отправлением в 18:20 будет выполняться рейс №138 «Петрозаводск - Спасская Губа» отправлением в 18:20;



Вместо рейсов №116 «Петрозаводск - Пряжа» отправлением в 8:20 и 16:00 будет выполняться рейс №135 «Петрозаводск - Киндасово» в 08:00 и 15:30;



Рейс №602У «Петрозаводск - Ладва-Ветка через Ужесельгу» вместо 5:30 будет отправляться в 7:45.



Уже с 15 июня рейсы будут выполняться по расписанию. (фото avtovokzal-petrozavodsk.ru)