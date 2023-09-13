13 сентября 2023, 08:30
Вдоль двух дорог на подъезде к поселку в Карелии установили 141 фонарь
Работы по устройству уличного освещения провели в Кондопожском районе
Новые светильники установили на подъезде к поселку Гирвас. Фонари появились на дорогах Гирвас – Юстозеро и Шуйская – Гирвас в Кондопожском районе, сообщили в минтрансе Карелии.
Участки дорог протяженностью пять километров теперь освещает 141 новый фонарь.
Также на участках автодороги Шуйская - Гирвас нанесли линии дорожной разметки и шумовые полосы. // фото: 0676868492q/pixabay.com