Вдоль двух дорог на подъезде к поселку в Карелии установили 141 фонарь

Новые светильники установили на подъезде к поселку Гирвас. Фонари появились на дорогах Гирвас – Юстозеро и Шуйская – Гирвас в Кондопожском районе, сообщили в минтрансе Карелии.

Участки дорог протяженностью пять километров теперь освещает 141 новый фонарь.

Также на участках автодороги Шуйская - Гирвас нанесли линии дорожной разметки и шумовые полосы. // фото: 0676868492q/pixabay.com