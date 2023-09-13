13 сентября 2023, 08:30
Общество

Вдоль двух дорог на подъезде к поселку в Карелии установили 141 фонарь

Работы по устройству уличного освещения провели в Кондопожском районе

Новые светильники установили на подъезде к поселку Гирвас. Фонари появились на дорогах Гирвас – Юстозеро и Шуйская – Гирвас в Кондопожском районе, сообщили в минтрансе Карелии.

Участки дорог протяженностью пять километров теперь освещает 141 новый фонарь.

Также на участках автодороги Шуйская - Гирвас нанесли линии дорожной разметки и шумовые полосы. // фото: 0676868492q/pixabay.com

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Метки: 
новости Карелии
Кондопожский район
уличное освещение