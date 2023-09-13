13 сентября 2023, 06:59
Общество

Концы в воду? В Онежское озеро сваливают строительные отходы

В Сайнаволоке предприниматель продолжает сомнительную реконструкцию

Информация о том, что прямо в Онежское озеро сбрасывается строительный мусор, стали поступать от жителей Петрозаводска в мае 2023 года. На место происшествия тогда выехали  депутаты горсовета Ольга Тужикова, Дмитрий Рыбаков и депутат ЗС РК Эмилия Слабунова.

Выяснилось, что земельный участок предприниматель Григорьев получил в аренду для организации яхт-клуба.

Скандальная реконструкция мола велась на протяжении всего лета. Депутаты неоднократно выезжали в Сайнаволок, чтобы зафиксировать сомнительную стройку. Туда приезжали сотрудники полиции, составляющие протоколы об административном правонарушении. О происходящем рассказывали журналисты. Предпринимателя даже несколько раз оштрафовали. О том, что происходит в Сайнаволоке сейчас, читайте здесь.

 

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Сайнаволок
Петрозаводск
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Ольга Тужикова
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Онежское озеро