Концы в воду? В Онежское озеро сваливают строительные отходы

Информация о том, что прямо в Онежское озеро сбрасывается строительный мусор, стали поступать от жителей Петрозаводска в мае 2023 года. На место происшествия тогда выехали депутаты горсовета Ольга Тужикова, Дмитрий Рыбаков и депутат ЗС РК Эмилия Слабунова.

Выяснилось, что земельный участок предприниматель Григорьев получил в аренду для организации яхт-клуба.

Скандальная реконструкция мола велась на протяжении всего лета. Депутаты неоднократно выезжали в Сайнаволок, чтобы зафиксировать сомнительную стройку. Туда приезжали сотрудники полиции, составляющие протоколы об административном правонарушении. О происходящем рассказывали журналисты. Предпринимателя даже несколько раз оштрафовали. О том, что происходит в Сайнаволоке сейчас, читайте здесь.