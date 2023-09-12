На двух улицах в центре Петрозаводска отремонтировали тротуар

В Петрозаводске продолжается ремонт дорог и тротуаров. О нынешнем положении дел рассказали в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Так, на днях новый асфальт был уложен на тротуарах на улицах Максима Горького и Красной. На Шиловском проезде обустроен верхний слой дорожного полотна. В проулке Соцгородок завершена фрезеровка. В ближайшее время там будут выравнивать покрытие.

Также ремонт проезжей части продолжается на улице Коммунистов. На улицах Перттунена и Радищева специалисты оборудовали верхний слой покрытия. Тротуары также обустраивают на улицах Репникова, Кемской и Древлянка.

Всего в этом году в Петрозаводске должны привести в порядок более 50 дорог и тротуаров. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas