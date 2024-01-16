Важная магистраль Петрозаводска перекрыта из-за затопления

Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась со срочным сообщением к водителям.

По информации ГИБДД, сегодня вечером ограничено движение транспортных средств по Пряжинскому шоссе в районе железнодорожных переездов. Это связано с выходом воды на проезжую часть.

На магистрали в настоящее время работает техника. Автомобилистов призывают выбирать пути объезда. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter