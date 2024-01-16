Новые автобусы поступят в Карелию

В Карелию в этом году поступят 11 новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Поставка транспортных средств для нужд ГУП РК «Карелавтотранс» должно состояться в первом квартале 2024 года. Соответствующий контракт уже подписан. В республику придут машины среднего класса марки ПАЗ.

Автобусы планируется использовать на пригородных и междугородних перевозках в Прионежском, Кондопожском и Пряжинском районах.

В Минтрансе также напомнили, что в Петрозаводск в этом году должны поступить 27 новых троллейбусов. // Фото «Петрозаводск говорит»