16 января 2024, 17:21
День снега отметят в Петрозаводске
Жителей карельской столицы приглашают присоединиться к празднику на трассе «Фонтаны»
В Петрозаводске 21 января будут отмечать День снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Горожан ждут на трассе «Фонтаны» к 11 утра. Для детей и взрослых будут подготовлены соревнования по конькам, лыжам и сноуборду. Также любителей активного отдыха ждет обширная игровая программа.
Петрозаводчанам напомнили, что фестиваль «Зимние фонтаны» в этом году продлится до 31 марта. // Фото «Петрозаводск говорит»