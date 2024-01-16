День снега отметят в Петрозаводске

В Петрозаводске 21 января будут отмечать День снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Горожан ждут на трассе «Фонтаны» к 11 утра. Для детей и взрослых будут подготовлены соревнования по конькам, лыжам и сноуборду. Также любителей активного отдыха ждет обширная игровая программа.

Петрозаводчанам напомнили, что фестиваль «Зимние фонтаны» в этом году продлится до 31 марта. // Фото «Петрозаводск говорит»