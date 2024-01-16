Школьники убрали от снега территорию детского сада в Петрозаводске

Подростки из школы №34 Петрозаводска помогли убрать от снега территорию детского сада. Об этом сообщили в министерстве образования и спорта РК.

Девятиклассники вызвались прийти на выручку малышам из детского сада №99. Ребята взяли в руки лопаты и очистили территорию детсада.

В министерстве отметили, что такая практика будет продолжена. В скором времени ученики школы №5 помогут убрать территорию детского сада №95. В других районах дети тоже готовы последовать такому примеру. // Фото минобразования и спорта РК