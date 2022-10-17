ВАЗ и «Тойота» столкнулись в лобовую в Суоярвском районе

Авария с пострадавшим произошла вечером в воскресенье на автодороге Суоярви - Койриноя.

В Госавтоинспекции Карелии, предварительно установили, что 29-летний водитель ВАЗ-2114 при обгоне выехал на встречную полосу.

В это время по встречной полосе двигался автомобиль «Тойота Камри». Произошло столкновение. В аварии травмы получил водитель отечественной легковушки. Его доставили в больницу. (фото Госавтоинспекция РК)