17 октября 2022, 10:31
Девушка взяла бутылку спиртного и выпила на глазах продавцов
Юношу-сладкоежку и любительницу крепкого алкоголя задержали в магазинах Карелии
В минувшие выходные в магазинах Карелии в очередной раз задержали нескольких мелких воришек. Одна из злоумышленниц поразила персонал гипермаркета в Петрозаводске, сообщила пресс-служба Росгвардии.
С прилавка 23-летняя девушка взяла бутылку крепкого алкоголя и тут же выпила ее всю на глазах у сотрудников магазина. В том же гипермаркете поймали 20-летнего юношу, который мимо кассы пронес две банки шоколадной пасты.
Из магазина в Кондопоге 30-летний мужчина под курткой вынес бутылку виски.
Подросток в Медвежьегорске толкнул директора торгового заведения, когда тот пытался его остановить, и сломал роллет. Всех задержали и передали полиции. // Фото: pixabay.com