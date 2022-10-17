Девушка взяла бутылку спиртного и выпила на глазах продавцов

В минувшие выходные в магазинах Карелии в очередной раз задержали нескольких мелких воришек. Одна из злоумышленниц поразила персонал гипермаркета в Петрозаводске, сообщила пресс-служба Росгвардии.

С прилавка 23-летняя девушка взяла бутылку крепкого алкоголя и тут же выпила ее всю на глазах у сотрудников магазина. В том же гипермаркете поймали 20-летнего юношу, который мимо кассы пронес две банки шоколадной пасты.

Из магазина в Кондопоге 30-летний мужчина под курткой вынес бутылку виски.

Подросток в Медвежьегорске толкнул директора торгового заведения, когда тот пытался его остановить, и сломал роллет. Всех задержали и передали полиции. // Фото: pixabay.com