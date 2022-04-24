24 апреля 2022, 09:29
Вандалы изуродовали скамейку в сквере
Жители Петрозаводска предлагают направить энергию разрушителей в мирное русло
С приходом весны в Петрозаводске активизировались вандалы. Фото их «работы» разместили петрозаводчане в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
Неизвестные злоумышленники буквально разворотили скамейку в сквере, расположенном напротив музыкального театра. Зачем это сделано, непонятно, видимо, кому-то хотелось потратить накопившуюся энергию.
- Изуродованная с каким-то особым извращенным цинизмом скамейка. Эх, эту энергию да в мирное русло бы приложить: на субботник сходить, по набережной погулять, на турничках и брусьях позаниматься, - сетует автор снимков. // Фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте