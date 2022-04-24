Вандалы изуродовали скамейку в сквере

С приходом весны в Петрозаводске активизировались вандалы. Фото их «работы» разместили петрозаводчане в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Неизвестные злоумышленники буквально разворотили скамейку в сквере, расположенном напротив музыкального театра. Зачем это сделано, непонятно, видимо, кому-то хотелось потратить накопившуюся энергию.