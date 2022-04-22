Тротуар, по которому дети ходят в школу и сад, перекопали и бросили

Петрозаводчане пожаловались в соцсетях на перекопанный тротуар, по которому дети ходили в школу и детский сад на Кукковке. Горожане решили, что это последствия работы водоканала. Пойти в этом месте теперь можно или по бордюрному камню или вдоль забора.

«С торца здания по Комсомольскому 17-а. Водоканал несколько месяцев назад копался в землюке, да так и бросил это дело», - написали в паблике «Живой Петрозаводск».

«Водоканал за собой убирать не приучен. То, что по этой дороге дети идут в школу номер 34 и детский сад номер 100, никому не интересно», - написали горожане в сообществе «Карелфорния News».

В «ПКС-Водоканал» нам рассказали, что работы на сетях проводили не они, а какой именно подрядчик - они не знают. Также в водоканале уточнили, что работы рядом с домом №19-а по улице Ровио проводились 21 ноября 2021 года по заявке ТСЖ «Мой дом». (фото vk.com)