В Петрозаводске мелким ремонтом займется специальная бригада
Глава карельской столицы рассказал о мобильной бригаде, которая будет заниматься мелким ремонтом в Петрозаводске. Передвигаться по городу бригада будет на приобретенном для них автомобиле.
«Это новое подразделение «Службы заказчика», которое будет заниматься небольшими ремонтами и оперативным восстановлением элементов инфраструктуры по всему городу»,
- написал Владимир Любарский в своем аккаунте.
По словам сити-менеджера, перед бригадой глобальных задач не стоит. Главное, скорость. Бригада должна быстро реагировать на обращения, проверять и предотвращать опасность.
Мэр в общих чертах обрисовал то, чем займется новое подразделение:
«Где-то заколотить, где-то оградить территорию, где-то закрасить граффити, где-то выполнить мелкий ремонт элементов детской площадки или убрать деформированные ограждения». (фото vk.com)