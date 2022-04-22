В Петрозаводске мелким ремонтом займется специальная бригада

Глава карельской столицы рассказал о мобильной бригаде, которая будет заниматься мелким ремонтом в Петрозаводске. Передвигаться по городу бригада будет на приобретенном для них автомобиле.

«Это новое подразделение «Службы заказчика», которое будет заниматься небольшими ремонтами и оперативным восстановлением элементов инфраструктуры по всему городу»,

- написал Владимир Любарский в своем аккаунте.

По словам сити-менеджера, перед бригадой глобальных задач не стоит. Главное, скорость. Бригада должна быстро реагировать на обращения, проверять и предотвращать опасность.

Мэр в общих чертах обрисовал то, чем займется новое подразделение:

«Где-то заколотить, где-то оградить территорию, где-то закрасить граффити, где-то выполнить мелкий ремонт элементов детской площадки или убрать деформированные ограждения». (фото vk.com)