Валюту разрешили продавать. Но можно ли ее купить в Петрозаводске?

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 18 апреля Центробанк России вновь разрешил российским банкам продавать населению иностранную валюту.

Запрет на продажу гражданам долларов, евро и других валют иностранных государств был введен с 9 марта. Банкам временно запретили продавать наличную валютю и ввели ограничения на снятие валюты с банковских счетов россиян. При этом продавать валюту банкам граждане могли без ограничения. В апреле Центробанк смягчил ограничения и вновь разрешил банкам торговать валютой.

Этому предшествовала паника на рынке наличной валюты, когда граждане лихорадочно скупали доллары и евро. К примеру, 1 марта в Петрозаводске некоторые банки продавали евро по 150 рублей, а доллар по 140 рублей.

Как банки восприняли разрешение вернуться к валютным операциям с населением и можно ли в Петрозаводске приобрести евро и доллары? Накануне туристического сезона, когда отдельные граждане все же планируют выехать за пределы России, вопрос о покупке иностранной валюты звучит весьма актуально. В ситуации, когда банковские карты за пределами страны не действуют, а валюту нельзя купить, закономерно возникает вопрос: как расплачиваться за границей?

Мы посетили несколько банков, расположенных в центре карельской столицы, в надежде приобрести валюту. Вот что из этого вышло.

Первым на моем пути оказался Альфа-банк, который в прежние времена охотно торговал иностранной валютой. Мало того, именно у Альфа-банка есть банкоматы, через которые граждане могли закидывать на валютные счета и снимать иностранную валюту. На вопрос, можно ли приобрести валюту, мне коротко ответили: «Нет».

- Обмена валюты у нас нет. У нас только в личном кабинете клиенты обменивают валюту. Для этого нужно открывать счета, - объяснила сотрудница банка.

- У меня открыт валютный счет, - не сдавалась я.

- Тогда можно обменять, но только вы не получите валюту,

- «обрадовала» меня девушка.

- То есть я смогу купить валюту, но получить ее не смогу? – уточнила я.

Сотрудница банка утвердительно кивнула. Перспектива обменять рубли на мифические доллары или евро, которыми нельзя воспользоваться, меня не вдохновила.

В "Райффайзенбанке" было немноголюдно. На вопрос о возможности приобрести валюту и здесь ответили отказом: «Валюту купить невозможно. Можно только снять с собственного счета ту валюту, которая поступила до 9 марта».

- А вы и не собираетесь продавать валюту? – поинтересовалась я планами на будущее.

- Нет, до сентября не будем продавать. Это решение банка. Каждый банк сам принимает решение о том, будет убирать приостановку или нет. Мы приняли решение, что нет. До сентября,

- объяснили мне в "Райффайзенбанке".

В "Газпромбанке" на входе мне измерили температуру. Увидев на электронном табло, что банк продает евро и доллары по цене выше 100 рублей, я подумала, что уж тут-то точно можно поживиться валютой.

- Вы продаете валюту? – обратилась я с традиционным вопросом.

- Оля, ты сегодня уточняла в кассе? У них не изменилось ничего? – поинтересовалась сотрудница банка у коллеги. А затем ответила: «Нет, пока не продаем».

Я попыталась выяснить, в чем причина – нет валюты, или банк не хочет ввязываться в валютные операции с населением?

- Пока распоряжение такое, что не продаем,

- сказали в "Газпромбанке". Когда политика банка может измениться, там сказать не смогли.

"Совкомбанк" еще на подступах к кассе развесил предупреждающее объявление: «Уважаемые клиенты! Банк приостанавливает продажу иностранной валюты до распоряжения ЦБ». Такое объявление красуется до сих пор, хотя ЦБ вроде бы уже «распорядился» продавать валюту. Может быть, просто забыли снять объявление, подумала я и обратилась в кассу с вопросом о возможности приобретения иностранной валюты. Но и здесь меня ждало разочарование, так как валюту банк не продавал.

Почти отчаявшись приобрести денежные знаки иностранного государства, я перешла дорогу, чтобы попытать счастье в "Сбере" – «оплоте» российской банковской системы.

Судя по экрану монитора, 19 апреля "Сбер" предлагал приобрести доллар за 87,57 рубля, а евро – за 92,75 рубля.

Причем отдельно оговаривалось, что это курс приобретения валюты за наличные рубли. Одновременно банк покупал у граждан наличную валюту по следующему курсу: доллар – 76,57 рубля, евро – 81,38 рубля. Более выгодно получалось снять в рублях валюту со своих счетов. Для таких операций установлен другой курс: доллар – 79,4529 рубля, евро – 86,4289 рубля.

К тому моменту я уже обошла несколько банков, и присутствие курса обмена валюты на мониторе не внушало уверенности, что банк ею торгует. Чтобы уточнить ситуацию, мне посоветовали обратиться со своим вопросом о продаже валюты в кассу. «Мы не продаем валюту. Мы можем заказать ее на завтра в Кей», - ответили мне.

Естественно, поначалу я никак не могла понять, что значит заказать валюту и при чем тут" Кей"?

- В "Кей"? Это что такое? – тупила я.

- Торговый центр. Там отделение "Сбера" находится. Занимается продажей только одно отделение банка. Но на сегодня там уже ничего нет. Я думаю, что только на завтра можно заказать, - объяснили мне.

Я поинтересовалась, есть ли ограничения на покупку валюты? Мне пояснили, что действует ограничение до 10 тысяч долларов или до 10 тысяч евро. Для чистоты эксперимента я заказала небольшую сумму и в долларах, и в евро. Сотрудница позвонила в торгующее валютой отделение "Сбера", продиктовала мою фамилию и назвала требуемую сумму. Она объяснила, что на следующий день после 15 часов мне следует явится в отделение, расположенное в торговом центре «Кей», где мне продадут валюту. От неожиданности я даже не уточнила, по какому курсу мне ее продадут.

- Вы, наверное, единственный в Петрозаводске банк, где продают валюту? – уточнила я.

- Пока да, - сказали в "Сбере".

20 апреля в назначенное время я пришла в отделение "Сбера" на улице Красноармейская. Клиентов было немного, но сразу за мной подошел мужчина, который тоже накануне записался на приобретение валюты. А валюта тем временем демонстрировала чудеса роста.

Буквально за сутки доллар стал продаваться уже по 90,76 рубля, а евро – за 107,93 рубля. Другими словами, за сутки покупка евро стала обходиться гражданину дороже на 16%, а приобретение долларов на 3,6%.

В кассе у сотрудницы банка находился лист бумаги, от руки исписанный фамилиями. Примерно половина из них была уже зачеркнута. Это те, кто записался накануне и кого не смутил новый курс.

- А в других банках по-прежнему в Петрозаводске нельзя купить валюту? – осторожно поинтересовалась я.

- К сожалению, нет.

- Почему к сожалению? – не поняла я.

- Потому что у нас слишком много теперь работы, - улыбнулась девушка.