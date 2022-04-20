Карельским производителям щебня санкции оказались на руку

Западные санкции не стали помехой работе карельских производителей щебня. Наоборот, у некоторых компаний даже расширился перечень покупателей. Так, одно из производств Прионежья начало поставки своей продукции в Беларусь.

Один из региональных лидеров по производству щебня после модернизации производства увеличил выпуск продукции на 1,4 млн тонн. Кроме того, в Прионежской горной компании закупили новый маневровый локомотив, при этом провели реконструкцию железнодорожных путей на собственной станции отгрузки, увеличив их протяженность на 1,5 км.

Напомним, щебеночную продукцию предприятия используют для строительства дорог, в том числе карельских, а также для жилищного строительства. Отправляют ее в Центральную Россию, Приволжье и южные регионы страны, сообщили в пресс-службе правительства республики. Фото: gov.karelia.ru.