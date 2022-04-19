Поворот на 180. Чем займется Центр привлечения инвестиций при санкциях

Текст: Георгий Чентемиров

В Карелии в конце прошлого года был создан Центр привлечения иностранных инвестиций. Его возглавил живущий в Хельсинки гражданин Финляндии и России Алексей Раумо. Появление новой структуры наделало много шума; журналисты напомнили, что институты для привлечения инвестиций в Карелии уже имеются, и на них уже тратили бюджетные деньги. Вопросы возникли и к квалификации Алексея Раумо.

Спустя два месяца после создания Центра ситуация стала еще интереснее: на фоне военной спецоперации и западных санкций разговор о привлечении инвестиций из Европы потерял смысл. Однако, как Алексей Раумо сообщил в интервью порталу “Петрозаводск говорит”, это не значит, что организация прекратит работу. По его словам, на функционирование Центра в 2022 году одобрено финансирование в размере 6,5 миллиона рублей (раньше, кстати, говорили о пяти миллионах). На эти средства организация сейчас будет не только привлекать инвестиции, но, в первую очередь, работать над импортозамещением.

— Центр был создан по инициативе Главы республики в конце прошлого года, до начала всей этой ситуации, которая сейчас возникла. Был утвержден годовой бюджет, куда входила работа сотрудника за рубежом — то есть меня, — работа сотрудника в Петрозаводске, оплачиваются услуги бухгалтера и юриста, какой-то небольшой офис, командировочные расходы. Мы понимаем, какие курсы валют на тот момент существовали, какие цены и налоги в Финляндии. Сумма была выверена, она рассчитывалась специалистами.

Сейчас полностью все изменилось. После того как начались санкции, глава региона попросил меня и экономический блок правительства заниматься вопросами импортозамещения. И мы с начала марта полностью перестраиваемся на новые рельсы. Приказом министра экономического развития создана рабочая группа по импортозамещению, возглавляю ее я. Сейчас будут вноситься изменения в Устав, мы нашу деятельность будем переформатировать официально.

— Почему выбрали именно вас — гражданина Финляндии, живущего в Хельсинки? Очевидно, близость к Европе была ключевым фактором, который сейчас потерял актуальность?

— Деятельность моя была направлена и сейчас направлена на то, чтобы строить мосты между Евросоюзом и Карелией. Конечно же, при назначении учитывался фактор, что я долго живу в Финляндии, работал там, знаю финский язык, могу выезжать в другие страны и так далее. Плюс ко всему, мы хотели организовать офис, где могли бы работать и наши предприниматели, приехавшие в Хельсинки.

Фото из личного архива Алексея Раумо

Но теперь мы занимаемся замещением импортного оборудования, компонентов, комплектующих, ищем в России или странах, дружественных России. Поэтому сейчас моя работа проходит в Петрозаводске и за границей. И здесь я фактически и буду находиться до какого-то особого распоряжения или изменения ситуации.

— Как на произошедшие события отреагировали компании, с которыми вы уже вели переговоры — Sokos, Kone и Valmet, Alko?

- Были очень перспективные переговоры с компанией Sokos, причем начались они давно. Имелись решения о сотрудничестве. И сейчас мы находились в той точке, когда наши партнеры из Sokos, работающие в Петербурге, готовы были выехать в Карелию. Были запланированы даты, а в Карелии готовили для ознакомления участки под размещение гостиниц.

Но как только начались известные события, буквально через неделю они решили свернуть всю деятельность в России. Мне позвонил член совета директоров, потом генеральный директор компании в Санкт-Петербурге. Это был удар, конечно.

Такая же история с другими компаниями. Например, мы вели большие переговоры с компанией Alko, у них жесткие условия постановки новых продуктов в торговую сеть. Нам уже прислали условия для сотрудничества с ПЛВЗ “Петровский”! Но едва ли не на следующий день начались известные события, и они объявили о том, что снимают с продажи всю российскую продукцию. Они даже убрали с прилавков водку “Столичная”, которая продавалась десятилетиями.

Это судьба. Кто мог такое предугадать?

— Те связи между Карелией и Финляндией и другими западными странами, которые были до спецоперации — они тоже сворачиваются? Кто ушел, кто остался?

— Осталось огромное количество финского бизнеса, который работал и работает в Карелии. Правда, есть случаи, когда не могут проходить расчеты с финскими банками, не возвращается валютная выручка, продукция застревает на таможне.

— Евросоюз для нас закрыт, и вы планируете налаживать торговые связи с Китаем, Азией. Что мы можем им предложить, и что они нам могут дать?

— Например, проект по постройке глубоководного порта на Белом море. Это очень серьезное дело, к которому сейчас надо приступать. Если будет большой порт, океанские суда будут приходить сюда, перегружаться на железнодорожные составы, и груз поедет по России.

Я долгое время работал в Малайзии, у меня сын родился в Малайзии. Я регион хорошо знаю. Много раз бывал в Сингапуре, Гонконге, Шанхае. И мы на черновике работу бизнес-миссии планируем. Будем предлагать китайцам серьезные инвестиционные проекты, они уже есть. Вот тот же глубоководный порт! Этот проект проработан, мы его сейчас переводим на иностранные языки.

Фото: Максим Алиев / Республика

Китай — это бездонный рынок. Туда можно продать все, что производится в Карелии. Главное доставить.

— Если вы планируете развивать сотрудничество с Азией, Китаем и так далее — не будет ли ваше географическое расположение препятствием? Что вы по логистике собираетесь решать? Содержание Центра привлечения инвестиций неизбежно увеличится?

— Для меня лично это никаких препятствий не создает. Я сейчас нахожусь и работаю в Петрозаводске. Что касается поездок, смета будет составляться, это все планируется. Мы сметы на наблюдательном совете прорабатываем, потом их утверждают, подают в минэкономразвития…

— В 2017-2018 году в Китай ездили карельские делегации. Я насчитал как минимум три делегации, которые посетили китайскую провинцию Фуцзянь. По итогам этих поездок какие конкретно результаты получены, в частности — по привлечению инвестиций? Ваша коллега Ольга Захарова упоминала про расширение “уже имеющихся экономических связей”. Можете привести примеры этих связей?

— У нас были все первоначальные контакты с Фуцзянем налажены. Проведены бизнес-миссии, представлена продукция, были единичные поставки. Но это было в те достопамятные времена до введения санкций… Связи остались, связи проработаны… Мы можем нажать кнопку и связаться с губернатором Фуцзяня, с кем угодно. Но нам надо четко понимать, что мы можем китайцам предложить. Китай производит оборудование, которое нужно нашим предпринимателям. Насколько я знаю, имеются отлично проработанные связи…

— Хоть один юань вложен в карельскую экономику? Если нет, почему вы рассчитываете, что вам теперь удастся привлекать инвесторов из Китая?

— Все зависит от ситуации, она сейчас кардинально другая. Уже сейчас, по статистике минпромторга, количество контрактов с Китаем увеличилось в разы. Раньше Китай не рассматривался Карелией как контрагент в том объеме, как сейчас. Это была дополнительная опция: была Финляндия, был Евросоюз…

Китай по всему миру инвестирует. Что нам мешает привлечь Китай к строительству порта? Только наша активность. Сейчас Москва говорит регионам: занимайтесь импортозамещением, ищите китайских партнеров. А у нас-то он уже проработан! Есть каналы, мы знаем, куда звонить.

— Камень, древесина, водные ресурсы, которые вы упоминаете в интервью правительственному изданию “Республика” и которыми вы намерены привлекать инвесторов, — это ведь все потенциальные триггеры возмущения местных жителей. Скандалы, связанные с форелеводством, вырубками лесов — не боитесь ли вы их эскалации этих конфликтов, если в республику придут иностранцы?

— У финнов следует учиться отношению к природе. Но без экономики не будет развития. Надо просвещать население. В Финляндии на местном уровне дают разрешение на строительство предприятий, ЦБК, атомную электростанцию строили. Надо объяснять местным жителям; надо соблюдать экологические нормы. Вы думаете, в Финляндии форель не производят?

— Удалось ли наладить связи с конкретными инвесторами, в том числе из Азии, Китая, Ближнего востока? Есть ли конкретные соглашения или еще какие-то формализованные договоренности?

— Конкретных контрактов и договоренностей сейчас нет и в ближайшее время, наверное, не будет. Первая задача — импортозамещение. // Фото на главной странице: Леонид Николаев / Республика