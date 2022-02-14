Инвесторов в Карелию будет зазывать человек без опыта

Текст: Георгий Чентемиров

Имя Алексея Раумо еще совсем недавно не говорило карельскому обывателю ничего. Этот человек, когда-то окончивший петрозаводскую гимназию № 17, переехавший жить в Финляндию, был абсолютно не известен своим землякам (причем, кажется, по обе стороны границы). Но в апреле 2021 года он начал вести колонку на сайте правительственного издания “Республика”. А уже менее чем через год, 11 февраля, выступил в Законодательном собрании как руководитель финансируемой из бюджета новой структуры — Центра привлечения иностранных инвестиций.

“Жители многих государств представляют и Финляндию, и другие северные страны как блестящие примеры либо того, что нужно делать, либо того, что делать нельзя.”

Так начинается один из материалов Алексея Раумо на “Республике”. Примерно такую же глубину аналитики гендиректор Центра привлечения инвестиций продемонстрировал в общении с депутатами на заседании Комитета по экономической политике. Единственный вопрос, на который он ответил по существу, касался отношений между финнами и россиянами — что, в теории, не так уж и важно, если учесть, что Центр привлечения инвестиций обещает искать инвесторов по всему миру.

Непонятности начались уже на процессе представления. К трибуне в малом зале карельского парламента Раумо пригласили, назвав его именем “Алекси”. Так же, по данным Seldon, он записан в ЕГРЮЛ. На сайте “Республики” он, однако, публикуется под именем “Алексей”. Эта путаница, кажется, никого не смущает, но дает дополнительные штрихи к таинственному образу руководителя новой структуры.

Раумо рассказал, что документы о регистрации Центра получены 17 января. Однако даже за столь небольшое время, которое существует организация, удалось найти четырех контрагентов, с которыми Раумо — единственный на момент доклада работник — ведет переговоры.

Депутат Эмилия Слабунова спросила Раумо, как он видит планируемые результаты своей деятельности. Ответ получился максимально расплывчатым.

"Мы продвигаем республику, представляем ее инвестиционный и экономический потенциал непосредственно в переговорах с финскими… в первую очередь финскими контрагентами. В первую очередь это финские крупные предприятия. Пока нет никаких конкретных результатов, их и быть не может, потому что мы только в процессе представления. По нашим арктическим зонам, по нашим налоговым преференциям, по нашим возможностям, которые у нас есть. Электричество, рабочая сила, и так далее, и тому подобное",

— сказал Алексей Раумо.

Было бы интересно послушать, чем работа новой структуры принципиально отличается от работы Корпорации развития Карелии, одна из задач которой — то же привлечение инвестиций. Как выяснил журналист Валерий Поташов, при ней даже был создан Центр по развитию инвестиционной деятельности. На сайте Корпорации, к примеру, есть целый раздел, посвященный мерам поддержки инвесторам. Там рассказывается и про арктическую зону, и про налоговые преференции.

Раздел, правда, только на русском языке — но можно же это исправить, переведя информацию на финский или английский? Такая модернизация однозначно будет стоить меньше пяти миллионов рублей, в которые обошлась бюджету новая структура под руководством Алексея Раумо. Кстати, журналисты “Губернiи” выяснили, что затраты растут по экспоненте: на содержание Центра в бюджете 2022 года заложили еще 1,5 миллиона рублей.

Далее Слабунова поинтересовалась, какой у Алексея Раумо имеется опыт привлечения инвестиций. Если точнее, она попросила назвать самый успешный пример такой деятельности. Ответ на этот простой, казалось бы, вопрос вызвал массу трудностей.

"Ну, я занимался долгое время бизнесом различным и так далее. Такого уровня работу, как сейчас, я не вел, это честно. По предложению главы республики я начинаю этой работой заниматься. Ставим для себя амбициозные задачи, пытаемся привлечь крупных инвесторов в республику. Контакты эти есть, контакты есть на высоком уровне в Финляндии. И не только в Финляндии…"

— сказал докладчик.

На вопрос Эмилии Слабуновой он не ответил, и ей пришлось его повторить. Результат оказался тот же; Раумо лишь промямлил, что, когда работал в бизнесе, привлекал средства, но в каком объеме — даже не намекнул.

"Еще раз повторюсь: на таком уровне — региональном — я не работал. В бизнесе все эти вещи привлекаются на основе личных связей, переговоров, с теми же банками… Такой опыт есть".

В каком именно бизнесе работал Алексей Раумо, он также не уточнил. По информации finder.fi, некто Aleksi Raumo в 2021 году возглавил компанию ECO Profi Oy. Также он являлся председателем правления жилищного товарищества. Иных связей Алексея Раумо с бизнесом порталу “Петрозаводск говорит” установить не удалось.

Чтобы сменить тему, руководитель Центра привлечения инвестиций попытался поддеть допрашивавшего его депутата.

"Я знаю, Эмилия Эдгардовна, что у вас есть большие возможности и связи за рубежом. Было бы приятно, если бы вы нам тоже помогали. Через свои каналы продвигали наш потенциал…"

Нетрудно догадаться, на какие “связи” намекал Алексей Раумо. Почти полгода назад на совещании по Минсельхозе он, будучи в ранге “советника главы Карелии”, активно интересовался, не является ли яблочник Василий Попов, попросивший в Финляндии политического убежища, бенефициаром Олонецкого молочного комбината. По словам Раумо, это было очень важно для финских читателей; но, кажется, тема эта больше волнует его самого.

От допроса Раумо попытался спасти председатель комитета Леонид Лиминчук. Он спросил, как Россия воспринимается в Евросоюзе.

"Вы знаете, ситуация сложная. Финляндия — регион для нас самый близкий… К России отношение сейчас сложное, и в Финляндии в том числе, — констатировал гендиректор Центра привлечения инвестиций. — А вообще финский народ к нам относится очень хорошо, это факт".

Отметим, что на той же самой “Республике” Алексея Раумо представляют как спецкорреспондента газеты “Новости Хельсинки”. Журналисты этого издания, например, в одном тексте называют финнов “генетически ущербными” и “убогими”, в другом — “всегда и во всем покорными”. В конце нескольких материалов сообщается, что “финские фашисты” (под которыми, очевидно разумеются местные власти) заблокировали счета издания.

Алексей Раумо сообщил, что его задача — привлечение инвесторов, а дальше ими будет заниматься Корпорация развития Карелии. Иными словами, региональные власти потратили 6,5 миллиона рублей на рекламного агента, который будет ходить по Финляндии и пересказывать содержание сайта Корпорации. Главное, чтоб он не перепутал и не начал цитировать сайт “Новости Хельсинки”. Может выйти неловко. // Фото: Заксобрание Карелии