Карельский фонд с бюджетом в 5 миллионов возглавит иностранец?  

Текст и фото: Антонина Кябелева

По информации правительственного издания «Республика», республиканский фонд АНО «Центр по привлечению иностранных инвестиций», который появился по инициативе карельского губернатора Артура Парфенчикова, возглавит финский журналист Алексей Раумо. Будущий генеральный директор центра, на функционирование которого карельские депутаты согласились выделить в 2022 году 5 миллионов рублей, в конце прошлого года дал интервью о том, как видит свою будущую деятельность в новой ипостаси.

Многие высказывали сомнения в необходимости создания дополнительной структуры, которая наравне с Корпорацией развития Республики Карелии будет заниматься привлечением инвестиций. Назначение гендиректором центра именно Раумо наводит на невеселые мысли. Не исключено, что главным мотивом для создания фонда могло стать желание трудоустроить человека, чья лесть пришлась по душе Артуру Парфенчикову.

В Карелии создание фондов под конкретных персон, похоже, становится местной традицией. Достаточно вспомнить созданный по инициативе карельского губернатора Фонд развития промышленности РК. Фонд был создан в 2018 году.

Его возглавил Артем Красулин, сын известного в Карелии предпринимателя, депутата ЗС РК Виталия Красулина. Должность заместителя фонда получил Артур Макеев, сын другого известного предпринимателя Дмитрия Макеева, не так давно признанного банкротом.

Уроженец Петрозаводска Алексей Раумо на околополитической орбите Карелии появился относительно недавно. Он приехал в Карелию в марте 2021 года. На исторической родине Раумо не был с начала 90-х годов прошлого века. Журналист из Финляндии был восхищен произошедшими в Карелии переменами, а успехи карельского губернатора Артура Парфенчикова сравнил с достижениями Андропова и Державина. «…Журналист отдельно отметил, что текст о ситуации в Карелии был написан бескорыстно, без просьб со стороны карельских властей и от чистого сердца», - говорилось в статье.

В сентябре 2021 года Раумо, который представился как советник главы РК, присутствовал на совещании в карельском минсельхозе. Речь на совещании шла о будущем совхоза «Искра», интерес к покупке которого проявил Олонецкий молочный комбинат (ОМК). Представитель АО «Олонецкий молочный комбинат» Галина Ширшина пыталась выяснить, на каких условиях комбинат мог бы приобрести совхоз «Искра», учредители которого решили уйти из Карелии.

Советник главы РК, который по совместительству оказался финским журналистом, стал интересоваться у Ширшиной возможными выгодами, которые может получить от сделки, как он выразился, «политический беженец» Василий Попов. Алексей Раумо настаивал, что материальное положение Попова волнует финских читателей. В конце прошлого года карьера Раумо в Карелии резко пошла вверх.

Алексей Раумо живет в Хельсинки. Он ведет колонку «Взгляд из Хельсинки» на сайте издания «Республика». Он рассказал в интервью нашим коллегам из «Республики», что офис будет располагаться в Хельсинки, хотя центр планирует работать по всему миру. Учитывая, что, помимо Раумо, в центре будет трудится один, максимум два человека, несложно представить, как гендиректор с одним замом будут «точечно работать с инвесторами в любой стране мира».

Раумо рассказал, что у него хватит сил и времени, чтобы продолжать вести свою колонку на сайте «Республики». Центр, по его словам, «будет представлять нашу республику — продвигать ее имидж, ее бренды и привлекать инвесторов к нам в регион».

В сентябре 2021 года Алексей Раумо подтвердил, что является гражданином Финляндии. Нам не известно, изменилось ли его гражданство за последнее время. Не исключено, что карельский центр по привлечению иностранных инвестиций, финансируемый на бюджетные средства, возглавит гражданин другой страны.

В интервью «Республике» Раумо отметил: «Важно, что Карелия здесь выступает пионером по созданию такой структуры по привлечению инвестиций в регион. Такой опыт будет анализироваться. И, возможно, потом мы будем распространять этот опыт на другие регионы». Боюсь, что другие регионы с этим могут не согласиться...