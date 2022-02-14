Карелия поднялась на одно место в рейтинге регионов по качеству жизни

Эксперты составили рейтинг регионов России по качеству жизни россиян в прошедшем году. При его составлении учитывалось экономическое развитие регионов, сообщает РИА Новости. Республика Карелия по сравнению с 2020 годом поднялась на ступеньку выше и заняла в списке 71 место (в 20-м году республика занималась 72-ю позицию).

Как и ожидалось, лидирующие позиции у Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Антилидер списка – Республика Тыва. Как отметили эксперты, среди регионов СЗФО по сравнению с предыдущим периодом позиции сдала только Калининградская область – теперь регион занимает 11 место. Остальные области или сохранили экономические показатели, или немного улучшили их. Так, Ленинградская область на 7 месте (0), Мурманская – на 38 (+5), Республика Коми – на 65 (+6), Архангельская область – на 72 (+3).

Рейтинг строился на 67 показателях, среди которых уровень доходов, занятость населения, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования и другие. Графика: ria.ru