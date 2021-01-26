Валаамский монастырь показал «Зимнюю сказку русского севера». Короткий видеоролик с таким названием опубликован в официальной группе обители «ВКонтакте», а также на Youtube-канале.

В кадрах появляются птицы, коты, также люди. Съемки велись как внутри обители, так и за ее пределами, в кадре появляются виды на обитель и окружающую природу Карелии с высоты птичьего полета.

Благодаря профессиональной съемке можно услышать, как трещит снег в мороз и разламывается лед на водоеме.

На видеохостинге к записи оставлено много восторженных комментариев.

«Когда видишь такую красоту, умиротворение, сложно подобрать слова, все они будут блекнуть, но вот душу и сердце переполняют эмоции благодати», - написал один из пользователей Youtube. (фото vk.com)