21 сентября 2021, 15:00
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В жилом доме "Онегин" открыты продажи со 100% гарантией защиты

Компания «Баренц Групп» первой на Северо-Западе начала работать по системе счетов ЭСКРОУ

Жилой дом «Онегин» строится на пересечении улиц  Ригачина  и Державина, в 5 минутах от центра, и  роскошным видом на Онежское озеро.  В шаговой доступности - детские сады, магазины, аптеки, Державинский лицей.

«Онегин» состоит из двух зданий 9 и 16 этажности.  Имеет огороженную и благоустроенную территорию с большим  количеством  парковочных мест. В доме своя газовая котельная, работающая на природном газе, что гарантирует низкие коммунальные платежи и горячую воду  круглый год, а отопление можно включать и выключать по решению жильцов.

В квартирах  большие панорамные пластиковые окна с  усиленным профилем и супер - энергосберегающим стеклопакетом. Каждая квартира имеет балкон с видом на озеро или солнечную сторону. Предусмотрена система умный дом: видео наблюдение, контроль доступа, дистанционное управление теплом и розетками. Бесплатный wifi.

Отличное расположение  и продуманная  концепция «клубного дома»  со своим индивидуальным стилем  и  характером  делает Жилой дом «Онегин»  привлекательным  местом  для тех, кто ценит современный европейский подход: комфортная среда, функциональность, гармоничное общественное пространство, встроенное в природный ландшафт.

Надежность покупки квартиры в жилом доме «Онегин» компания «Баренц Групп» гарантирует  системой  счетов ЭСКРОУ.  Это 100 % гарантия защиты средств участников долевого  строительства.  Застройщик не получает деньги напрямую от дольщика. Он возводит дом либо на собственные средства, либо на взятый в банке кредит. Дольщик свои деньги вносит на специальный ЭСКРОУ-счет. Там средства хранятся до момента, пока дом не будет введен в эксплуатацию.


На сайте barenz.group вы узнаете больше о проекте и сможете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».
Консультации можно получить по телефону:  331-331.

С проектной декларацией можно ознакомиться в офисе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д.1а, оф. 49. Реклама.

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Петрозаводск
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Строительство
Жилой дом Онегин
«Баренц Групп»