В жилом доме "Онегин" открыты продажи со 100% гарантией защиты

Жилой дом «Онегин» строится на пересечении улиц Ригачина и Державина, в 5 минутах от центра, и роскошным видом на Онежское озеро. В шаговой доступности - детские сады, магазины, аптеки, Державинский лицей.

«Онегин» состоит из двух зданий 9 и 16 этажности. Имеет огороженную и благоустроенную территорию с большим количеством парковочных мест. В доме своя газовая котельная, работающая на природном газе, что гарантирует низкие коммунальные платежи и горячую воду круглый год, а отопление можно включать и выключать по решению жильцов.

В квартирах большие панорамные пластиковые окна с усиленным профилем и супер - энергосберегающим стеклопакетом. Каждая квартира имеет балкон с видом на озеро или солнечную сторону. Предусмотрена система умный дом: видео наблюдение, контроль доступа, дистанционное управление теплом и розетками. Бесплатный wifi.

Отличное расположение и продуманная концепция «клубного дома» со своим индивидуальным стилем и характером делает Жилой дом «Онегин» привлекательным местом для тех, кто ценит современный европейский подход: комфортная среда, функциональность, гармоничное общественное пространство, встроенное в природный ландшафт.

Надежность покупки квартиры в жилом доме «Онегин» компания «Баренц Групп» гарантирует системой счетов ЭСКРОУ. Это 100 % гарантия защиты средств участников долевого строительства. Застройщик не получает деньги напрямую от дольщика. Он возводит дом либо на собственные средства, либо на взятый в банке кредит. Дольщик свои деньги вносит на специальный ЭСКРОУ-счет. Там средства хранятся до момента, пока дом не будет введен в эксплуатацию.





На сайте barenz.group вы узнаете больше о проекте и сможете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

Консультации можно получить по телефону: 331-331.

С проектной декларацией можно ознакомиться в офисе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д.1а, оф. 49. Реклама.