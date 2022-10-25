В январе проведут V Епархиальную Рождественскую елку

Сегодня в Петрозаводской и Карельской епархии состоялось заседание рабочей группы оргкомитета по проведению V-й Рождественской елки. Было принято решение провести мероприятие 8 января 2023 года в Музыкальном театре.

На заседании обсуждалась программа и состав участников. Назначено время проведения – в 13.00. Планируется, что перед началом праздника выступят коллективы Детских воскресных школ епархии. После поздравления митрополита Константина состоится награждение победителей конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса».

Далее детям покажут замечательную сказку «Морозко». И по традиции завершиться празднование получением сладких подарков. Как сообщили организаторы, на елке ожидается участие более 600 детей. Фото: eparhia.karelia.ru.