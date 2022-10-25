В КАрелии транспортные средства и помещения уходят с молотка

Очередные торги арестованного по судебным решениям имущества пройдут в начале и середине ноября, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Так, на электронной площадке 3 ноября на торги будут выставлены транспортные средства. В Кондопоге с молотка уйдут авто КИА РИО, 2018 года выпуска, за 752 тысяч 500 рублей, в Костомукше - погрузчик фронтальный VOLVO L120, 1987 года выпуска, за 1 млн 620 тысяч 400 рублей, а также в Петрозаводске – автомобиль BMW 3251, 2003 года выпуска, за 433 тысяч 600 рублей.

15 ноября состоится аукцион по продаже в карельской столице квартиры площадью 167,5 кв. м за 12 млн 296 тысяч рублей и гаражного бокса с подсобным помещением площадью 39,8 кв. м за 553 тысяч 500 рублей. Фото: pxhere.