Депутатам рассказали, что многодетным семьям помогать преждевременно

Текст и фото: Антонина Кябелева

В конце сентября 2022 года депутаты Законодательного собрания Республики Карелия обратились в российское правительство с поддержкой предложения коллег из другого региона. Что предлагалось? Установить единовременную денежную выплату при рождении третьего ребенка женщинам, постоянно проживающим в сельской местности или поселках городского типа.

Вполне такая разумная инициатива, учитывая демографические проблемы, которые особенно остро стали в последнее время проявляться, в том числе, в Карелии. Согласно данным Карелиястата, за январь-июль 2022 года в Карелии родились 2553 человека, а умерли 5973 человека. Естественная убыль населения составила 3420 человек. Другими словами, за 7 месяцев 2022 года в республике умерло в 2,3 раза больше людей, чем родилось. При этом естественная убыль населения зафиксирована во всех без исключения районах Карелии.

В общем, причин задуматься над демографическим проблемами более чем достаточно. Население Карелии в этом году впервые в современной истории республики перешло ниже отметки в 600 тысяч человек. Меньше было только в 40-х годах прошлого века.

Ответ (имеется в распоряжении реакции), который получили депутаты карельского парламента из Министерства труда и социальной защиты России, с моей точки зрения, можно назвать саморазоблачительным. Конечно, инициаторам введения новой выплаты отказали, назвав инициативу «преждевременной», а ее рассмотрение «нецелесообразным». Но поразил даже не сам отказ. А те аргументы, которые специалисты министерства, призванного защищать интересы граждан, привели в качестве причин, делающих нецелесообразным поддержку многодетных семей, проживающих в деревнях и поселках.

В ответе минтруда России указывается, что за последние 10 лет численность сельского населения страны уменьшилась на 2,1 % и составила 36,661 миллиона человек.

По данным на 1 января 2011 года, на селе проживало 37442 миллиона человек. Другими словами, за десять лет в сельской местности стало проживать на 780 тысяч человек меньше.

В качестве главных причин снижения численности сельского населения в российском министерстве указывают высокую смертность и миграционные процессы, связанные с переездом сельских жителей в города. На первом месте среди причин смертности сельского населения, указывают в минтруде, - болезни системы кровообращения, на втором – внешние причины смерти, на третьем – онкология. Необходимо отметить, что под "внешними причинами смерти" понимают причины, не связанные с болезнями. Это могут быть убийства и самоубийства, несчастные случаи, летальные исходы в результате ДТП и все такое.

«При этом в 2021 году уровень смертности от всех видов транспортных несчастных случаев в сельской местности выше, чем в городской местности на 73,1%, от болезней органов дыхания на 38%, от внешних причин смерти на 28,8%, от случаев отравления алкоголем на 24,2%»,

- сказано в ответе из российского министерства.

Казалось бы, как связаны несчастные случаи на автодорогах или более частые отравления алкоголем с появлением в семье третьего ребенка и необходимостью помощи такой семье? Ведь даже из ответа министерства очевидно, что главная причина смертности – это болезни системы кровообращения. Другими словами, сельские жители не могут вовремя пройти обследования, а карета скорой помощи к ним просто не успевает доехать, или больного слишком поздно доставляют в медицинский центр, когда у него происходит инфаркт или инсульт. Граждане, имеющие несчастье проживать в отдаленных деревнях и поселках Карелии, знают об этом не понаслышке. Трагические истории, когда больного нельзя спасти только потому, что его не могут оперативно доставить в больницу, регулярно «всплывают» в карельских СМИ.

В минтруде приходят к банальному выводу из серии "Капитан Очевидность":

«Высокие уровни смертности сельского населения от социально управляемых причин смертности свидетельствуют о значительном уровне социального неблагополучия на селе».

Собственно говоря, о социальном неблагополучии на селе не знает только слепой и глухой. В некоторых карельских деревнях нет даже электричества, не говоря уже о доступной медицинской помощи, о магазинах с минимальным набором жизненно необходимых продуктов питания, об интернете, мобильной связи или природном газе. Да, все это неблагополучие, конечно, управляемое. И если бы в нашей стране была более качественная система управления, нацеленная на повышение качества жизни граждан, то, наверное, и смертность была бы значительно ниже. Причем как от болезней, так и от отравлений некачественным алкоголем.

Одновременно в федеральном министерстве указывают, что миграционный отток из сельской местности снижается, а рождаемость выше, чем в городах. В 2011 году миграционная убыль сельского населения составила 150,5 тысячи человек, в 2016 году – 36,5 тысячи человек, в 2020 году – 3 тысячи человек.

При этом в 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в среднем по России составил 1,505, у сельского населения – 1,73, у городского населения – 1,44.

Вроде бы в министерстве соглашаются, что в целях нивелирования негативных демографических процессов нужно усиливать поддержку многодетных семей. Во всяком случае, в письме приводится перечень тех мер социальной поддержки, которые были введены за последние годы. И вроде даже толк есть от этих мер. Так, отмечается в документе, за 10 лет суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих рождений увеличился в 1,6 раза. Казалось бы, очень хорошо, следует продолжать поддержку многодетных семей, раз есть результат.

Однако в качестве резюме говорится о том, что дополнительные меры, связанные с помощью многодетным семьям, будут основываться «на оценке эффективности действующих мер поддержки». А потому инициативы с мест преждевременны.

Понять логику авторов письма крайне сложно. Собственно говоря, почему несвоевременно оказывать дополнительную помощь многодетным семьям в сельской местности? Потому что там не все благополучно? Много пьют и часто умирают? Но, наверное, если бы на селе была работа, хорошие условия жизни, доступная медицинская помощь, то и умирали бы меньше, да и пили бы реже. И пили бы не суррогаты, а хорошие вина.

С другой стороны, авторы письма отмечают, что вроде и отток населения из сельской местности замедлился, и рождаемость выше, чем в городе. Значит, меры поддержки работают. Так почему бы не продолжить в направлении, которое дает нужный эффект?

У меня такое впечатление, что единственное, в чем действительно преуспели чиновники, это в искусстве сочинения отказов, из которых совершенно непонятна логика, приводящая к конечному выводу. Ведь из ответа так и не ясно, почему же в министерстве не хотят ввести единовременную денежную выплату на рождение третьего ребенка. Бояться, что деньги пропьют? Или опасаются, что с такой медицинской помощью на селе все равно не выжить? Или думают, что и без дополнительных денег рождаемость на селе поперла вверх, а миграция замедлилась? Лично я не поняла…. А вы?