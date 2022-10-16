В Карелии в этом году смертность 2,3 раза превысила рождаемость

Текст и фото: Антонина Кябелева

Что происходило в городах и районах Карелии в этом году? Частично ответ на этот вопрос можно получить, если внимательно изучить приложение к докладу Карелиястата, рассказывающее, правда, исключительно в цифрах, о социально-экономическом положении муниципальных районов и городов Карелии. Речь идет о первых восьми месяцах 2022 года.

В январе-августе 2022 года индекс промышленного производства в Карелии впервые за последние годы пошел вниз. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, индекс промышленного производства составил 93,6 процента. Другими словами, мы «недобрали» до прошлогодних показателей 6,4 процента, что, если тенденция продолжится, может оказаться весьма существенным ударом по региональной экономике.

В разрезе городов и районов ситуация следующая. Заметнее всего рост промышленного производства оказался в Беломорском районе (144,3 процента к январю-августу 2021 года) и Лоухском районе (140,2 процента). Позитивные изменения показателей зафиксированы в Калевальском, Кемском, Олонецком, Прионежском, Пудожском районах. Неплохо выглядит Петрозаводск (109,9 процента). В Костомукше, напротив, отмечено заметное падение – 89,2 процента. Хуже всего ситуация складывается в Медвежьегорском районе (65,8 процента к январю-августу 2021 года), в Суоярвском районе (71,8 процента), в Кондопожском районе (79,1 процента).

Один из важных показателей – темпы жилищного строительства. В целом по Карелии за первые 8 месяцев 2022 года введено в эксплуатацию в 1,5 раза больше квадратных метров жилья, чем за аналогичный период 2021 года. В Петрозаводске в этом году построили на 38 процентов больше жилья, чем за 8 месяцев 2021 года, в Костомукше рост составил 9,2 процента.

Есть и абсолютные рекордсмены: в Лоухском районе в этом году построено и введено в действие в 11,2 раза больше квадратных метров, чем за январь-август 2021 года.

Правда, нужно понимать, что это только 0,6 процента общего объема построенного в республике жилья. Фактически в Лоухском районе введено в эксплуатацию 1,4 тысячи квадратных метров. Получается, что за 8 месяцев 2021 года было построено порядка 126 квадратных метров, что сравнимо с одной просторной квартирой. Другими словами, если годом ранее построить одну квартиру, а затем 11 таких квартир, то вы сразу выбьетесь в передовики.

Если проанализировать фактические объемы вводимого жилья, то и Костомукша, где построено всего 4,9 тысячи квадратных метров, выглядит бледно. Для такого города, как Костомукша, подобные объемы являются весьма незначительными. Для сравнения: за этот период в Петрозаводске было введено в строй 108,9 тысячи квадратных метров.

В Муезерском районе, где тоже, видимо, давно не строили жилье, объемы введенного жилья в 2,7 раза превысили показатели 8 месяцев 2021 года. При этом речь идет о 834 квадратных метрах. Очень мало построено жилья в Сегежском районе (1,6 тысячи квадратных метров). Среди районов в лидерах Прионежский район (33,2 тысячи квадратных метров), Кондопожский (13,6 тысячи квадратных метров) и Лахденпохский (12,5 тысячи квадратных метров).

Единственный район, где допущено существенное снижение вводимого в строй жилья, – это Беломорский. В 2022 году здесь построено на 57% меньше жилья, чем за 8 месяцев 2021 года. Речь идет о тысяче с небольшим квадратных метров. Но это в любом случае больше, чем, к примеру, в Муезерском районе, где добились роста вводимого жилья в 2,7 раза. Что еще раз доказывает, что цифры – вещь лукавая.

Другой интересный показатель – оборот розничной торговли, который во многом характеризует уровень жизни населения и свидетельствует о его покупательной способности.

За январь-август 2022 года оборот розничной торговли в республике в сопоставимых ценах снизился на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Незначительно повышение (в пределах 0,6 – 2,1 процента) зафиксировано в Суоярвском, Олонецком, Лахденпохском, Калевальском районах и Костомукше.

Серьезно «просел» Петрозаводск, где товарооборот снизился за 8 месяцев на 7,9 процента.

Но хуже других показатели в Лоухском районе, где товарооборот сократился на 14,5 процента.

Рекордный рост индекса потребительских цен - еще одна наметившаяся тенденция.

Если сравнивать август 2022 года с августом 2021 года, то товары в Карелии подорожали на 16,9 процента, продовольственные товары, включая алкогольные напитки, – на 15 процентов, без алкогольных напитков – на 16 процентов, непродовольственные товары – на 19,1 процента, услуги – на 9,7 процента.

Цифры, свидетельствующие об удельном весе прибыльных и убыточных предприятий, порой вызывают недоумение. В целом по республике картина обычная: за январь-июль 2022 года доля прибыльных и убыточных организаций составляет соответственно 65,3 и 34,7. В Калевальском, Пудожском и Суоярвском районах, судя по статистическим данным, все предприятия сработали с прибылью.

А вот в Лахденпохском районе произошло какое-то экономическое «затмение»: не нашлось ни одного прибыльного предприятия. Беломорский район вышел с равным счетом: 50 на 50.

По данным на 1 сентября 2022 года, в Карелии просроченная задолженность по зарплате составила 4,280 миллиона рублей. Из 150 работников, с которыми не расплатились вовремя, 117 человек трудятся в Медвежьегорском районе, а еще 30 в Пряжинском районе.

На учете в службе занятости на 1 сентября 2022 года состояли 5654 человека. Из них статус безработного имеют 5011 граждан. Это на 23,1 процента меньше, чем годом ранее.

Ситуация в Петрозаводске и Костомукше диаметрально противоположная: если в карельской столице за год количество безработных сократилось на 40,1 процента, то в Костомукше, напротив, увеличилось на 10,8 процента.

Особенно заметный рост числа ищущих работу – в 1,5 раза – зафиксирован в Питкярантском районе. В Медвежьегорском районе количество безработных увеличилось на 6,8 процента. Во всех остальных районах отмечено снижение числа безработных.

Если сравнивать количество безработных граждан с числом имеющихся вакансий, то самая сложная ситуация сложилась в Муезерском районе – 3,3 человека на 1 вакантное место. Трудно найти работу в Пудожском районе (2,7 человека на вакансию), Олонецком районе (1,9 человека на вакансию) и Беломорском районе (1,7 человека на вакансию).

Богаче всего выбор работы в Петрозаводске, где 0,3 человека приходится на одно свободное место. В среднем по республике этот показатель составляет 0,6 человека на 1 вакансию.

За январь-июль 2022 года в Карелии родились 2553 человека, а умерли 5973 человека, в том числе 16 детей до одного года. Естественная убыль населения составила 3420 человек.

Это выглядит как демографическая катастрофа.

Получается, что за 7 месяцев 2022 году в республике умерло в 2,3 раза больше человек, чем родилось.

Естественная убыль населения зафиксирована во всех без исключения городах и районах Карелии.

За первые семь месяцев 2022 года в Карелии было заключено 2115 браков. За этот же период официально расстались 1527 супружеских пар. В большинстве городов и районов число браков превалирует над количеством разводов.

Исключение составили Пудожский, Пряжинский, Кемский, Муезерский и Лоухский районы, где разводятся чаще, чем связывают себя узами брака.