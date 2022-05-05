В WhatsApp запустили новую функцию

В WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователи популярного мессенджера смогут отправлять реакции на сообщения собеседников, пишет «Лента.ру».

По данным издания, нововведение стало доступно юзерам уже сегодня.

В качестве реакций пользователи смогут отправлять один из шести смайликов: «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Грущу», «Удивлен» и «Спасибо». В скором времени в этом списке должны появиться и другие эмодзи. Фото: pixabay.com/antonbe