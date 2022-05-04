Женщина едва не выбросила выигравший огромные деньги лотерейный билет

Жительница Австралии едва не выкинула лотерейный билет, который принес ей более 100 тысяч австралийских долларов (более 5 миллионов рублей). Об этом сообщает агентство UPI.

Женщина из пригорода Мельбурна рассказала, что купила билет моментальной лотереи, стерла защитный слой и решила, что ничего не выиграла. Австралийка уже собиралась выбросить билет, но ее муж порекомендовал проверить его еще раз. Оказалось, что женщине обернулась невероятная удача.

Победительница призналась, что покупает билеты лотереи каждую неделю, но таких выигрышей она никогда не видела. На полученные деньги женщина собирается купить новый автомобиль, а остальное хочет потратить на детей. Фото: pixabay.com/pprasantasahooo