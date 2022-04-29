Названы четыре основных признака сердечного приступа

Кардиологи напомнили о четырех основных признаках сердечного приступа. Если вовремя не принять меры, результат может быть плачевным, приводит слова специалистов «Лента.ру» со ссылкой на ETNT.

Первым и крайне опасным симптомом сердечного приступа названо ощущение сдавленности в груди. При описании этого признака люди не всегда говорят о боли, а используют именно термин «сдавливающие ощущения».

Одышка или затрудненное дыхание - это второй признак развивающегося недуга. Особое внимание следует обратить на одышку, возникающую в состоянии покоя - это верный симптом наличия опасных заболеваний, в том числе, сердечной недостаточности и ишемической болезни.

Тошнота и расстройство желудка без видимых причин - это третий симптом. Он может указывать на множество заболеваний, в том числе, и на проблемы с сердцем. Медики рекомендуют не заниматься в подобных случаях самолечением.

Головокружение - еще один важный симптом, который не стоит игнорировать. «Головокружение может оказаться признаком аритмии или заболевания сердечного клапана. Очень важно не игнорировать это опасное состояние, а сразу же сделать ЭКГ и выявить нерегулярный сердечный ритм. Это поможет убедиться, есть ли какие-то отклонения или нет», - предупреждают эксперты. Фото: pixabay.com/Pexels