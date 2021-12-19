В ВОЗ объяснили причины задержки сертификации вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения оценивает техническое досье на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Она добавила, что всемирная организация ждет дополнительную информацию по препарату.

«Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается», - сказала Харрис в беседе с RT.

Эксперт также указала на то, что ВОЗ сертифицировала препараты не только западного производства, но и вакцины из Индии и Китая.

По ее словам, для некоторых препаратов «традиционного Запада» процесс одобрения занимает длительное время из-за необходимости полной оценки всех данных. (фото pixabay.com, pearson0612)