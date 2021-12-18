Штамм коронавируса омикрон добрался до 89 стран

Новая мутация коронавируса выявлена в 89 странах мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По наблюдению ВОЗ, омикрон распространяется намного быстрее, чем его предшественник дельта. Также сообщается, что новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета. Точные причины этого пока неизвестны.

В ВОЗ подчеркивают, что пока сложно делать выводы о новой мутации из-за недостаточного объема знаний о нем.

Ранее стало известно, что тринадцать человек в Карелии находятся в изоляции – восемь из них вернулись из стран Южной Африки, а пять - были в контакте в самолете с заболевшими из этих стран. (фото pixabay.com, neelam279)