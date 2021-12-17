СМИ: Пять жителей Карелии контактировали с заболевшими омикроном

Новый штамм коронавируса омикрон не обнаружен в Карелии. Но в республике изолированы более десяти человек, которые вернулись из Южной Африки и были в контакте с инфицированными. Об этом изданию Karelia.news рассказала глава регионального Роспотребнадзора Людмила Котович.

По словам главного санитарного врача Карелии, на самоизоляции находятся тринадцать человек. Из них восемь вернулись из стран Южной Африки, а пять были в контакте в самолете с заболевшими из этих стран.

В республике могут открыть изолятор для прибывающих из стран Южной Африки. Такую возможность рассматривает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Открыть изолятор, по информации издания, могут в поселке Матросы. (фото pixabay.com, Caniceus)