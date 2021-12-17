Тариф за вывоз мусора в Карелии решили не повышать

Единый тариф на услугу «обращение с ТКО» в Карелии останется на уровне 2020 года и составит 539, 17 руб. за куб. м. В региональном операторе «Автоспецтранс» отмечают, что это один из самых низких тарифов в России. Для сравнения, в Мурманской области предельный единый тариф на «обращение с ТКО» составляет 922, 93 руб. за куб. м., в Архангельской области – 662, 93 руб. за куб. м. В 2022 году предельный единый тариф в Москве составит 839, 44 руб. за куб. м., в Санкт-Петербурге – 969, 70 руб. за куб. м. с НДС.

В пресс-службе компании рассказали, что переход регоператора на собственное транспортирование в ряде районов Карелии позволил избежать повышения тарифа за вывоз отходов.

Компания отказалась от неэффективных подрядчиков, оптимизировала рабочие процессы и наладила бесперебойный вывоз ТКО в Сортавальском, Питкярантском, Лахденпохском районах. Регоператор также приступит к транспортировке ТКО своими силами в Олонецком районе. (фото пресс-службы регоператора)