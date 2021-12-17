Чиновники нон-стоп контролируют уборку, но снег все еще убирают плохо

Несмотря на контроль со стороны администрации за уборкой снега, о котором ежедневно рапортует пресс-служба мэрии, проблемы с этим снегом все еще остаются. Снежная каша во дворах на Древлянке и Кукковке, местами зауженная проезжая часть, снежные пирамиды вдоль съездов и выездов и пешеходных переходов, а также на тротуарах.

Между тем в мэрии сообщают, что подрядчик «ТехРент» продолжает уборку и вывоз снега, а работы круглосуточно контролируют специалисты городской администрации, которые регулярно проводят рейды. Кроме того, по сообщению мэрии, за работой подрядчика следят сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, МКУ «Служба заказчика». Они вдобавок контролируют уборку снега и ледяных образований во дворах и на крышах домов.

«В режиме постоянного взаимодействия с обслуживающей магистрали и тротуары организацией находятся специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта. Днем и ночью в рейдах участвуют представители подразделений администрации. Они фиксируют замечания по качеству уборки и оперативно передают эту информацию в работу ООО «ТехРент»,

- комментируют в мэрии.

В частности, минувшей ночью улицы и тротуары объезжали сотрудники комитета градостроительства и землепользования. Среди замечаний – сохранение снежного покрова на участках дорог и тротуаров улиц Ровио, Чистой, Хейкконена, Лыжной и Балтийской, Комсомольского проспекта, Лососинского шоссе, 1-го Внутриквартального проезда и другие. В мэрии сообщили, что местами не вывезены валы и образуется колея.

Отметим, что с момента первого сильного снегопада прошло чуть более двух недель. Синоптики предупреждают о новой порции снега в эти выходные. (фото «Петрозаводск говорит»)