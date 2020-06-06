06 июня 2020, 17:16
В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 26
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 7 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12+14, днем +21+23.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +9+14, днем +17+22, местами до +26.
В Костомукше до +18, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сегеже до +18, ясно.
В Сортавале до +17, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.