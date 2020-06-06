Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 6 июня

6 июня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем +18, +20.

В субботу в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +16, +21, на севере местами +10, +15.

В Калевале днем +21;

В Кондопоге днем +21;

В Медвежьегорске днем +22;

В Олонце днем +24;

В Пудоже днем +25;

В Сегеже днем +22;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +22.

Подробный прогноз на выходные и начало недели - здесь.