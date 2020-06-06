06 июня 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 6 июня
В большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди
6 июня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем +18, +20.
В субботу в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +16, +21, на севере местами +10, +15.
В Калевале днем +21;
В Кондопоге днем +21;
В Медвежьегорске днем +22;
В Олонце днем +24;
В Пудоже днем +25;
В Сегеже днем +22;
В Сортавале днем +19;
В Суоярви днем +22.
Подробный прогноз на выходные и начало недели - здесь.