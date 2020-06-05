Грозы и дожди пройдут в Карелии в субботу

6 июня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11. Днем +18, +20.

В субботу в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +16, +21, на севере местами +10, +15.

В Калевале ночью +10, днем +21;

В Кондопоге ночью +14, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +22;

В Олонце ночью +10, днем +24;

В Пудоже ночью +14, днем +25;

В Сегеже ночью +12, днем +22;

В Сортавале ночью +8, днем +19;

В Суоярви ночью +11, днем +22.