В воскресенье в Карелии установится жара, но с сильным ветром и грозой
В Петрозаводске в воскресенье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный, с порывами. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +23, +25, рассказали в региональном гидрометцентр. Атмосферное давление будет мало меняться
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +19, +24, местами до +28.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +19;
В Кондопоге ночью +16, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +16, днем +24;
В Олонце ночью +14, днем +28;
В Пудоже ночью +17, днем +26;
В Сегеже ночью +16, днем +23;
В Сортавале ночью +12, днем +22;
В Суоярви ночью +14, днем +25.
Ранее МЧС республики выпустило предупреждени о непогоде днем 7 июля. // фото unsplash.com/ Michal Mancewicz