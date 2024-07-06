Дождь, ветер, грозы - непогода обрушится на Карелию

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии из-за дождя, гроз и сильного ветра в воскресенье.

Предупреждение будет действовать с 9 часов утра и до девяти вечера 7 июля. Местами юго-восточный ветер усилится до 15-17 метров в секунду, предупреждают в гидрометцентре.

Предупреждение о непогоде распространило и региональное МЧС. Ухудшение погоды ожидается днем в западных районах Карелии.

Непогода может затронуть Костомукшу; Суоярвский округ; Калевальский, Лоухском, Лахденпохский, Муезерский и Сортавальский районы. // фото «Петрозаводск говорит»