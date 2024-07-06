06 июля 2024, 08:30
Синоптики рассказали о погоде в Карелии в субботу
Кратковременные дожди пройдут сегодня в республике
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха +18, +20, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха +17, +22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Сегеже днем +20;
В Медвежьегорске, Пудоже днем +21;
В Олонце, Сортавале, Суоярви днем +19. // фото freepik.com